Brigitte Bardot, l’éternelle amoureuse, immortalisée à jamais par les caméras

Parmi eux, plusieurs succombent d’ailleurs à son charme, à commencer par Roger Vadim, qu’elle rencontre lors d’une audition alors qu’elle est encore adolescente.

Pour autant, cet amour de jeunesse n’est pas destiné à durer éternellement. Au fil des années, l’actrice connaîtra bien d’autres relations amoureuses, qu’elle affichera sans honte aucune à l’occasion de ses nombreuses prises de parole dans les médias. En dehors de ses 4 mariages, elle entretient en effet de multiples liaisons, notamment avec Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Sacha Distel et Serge Gainsbourg.

Et parce que ces idylles font indiscutablement partie intégrante de l’histoire de cette figure mythique du cinéma et de la musique, les réalisatrices Rachel Khan et Virginie Linhart ont souhaité mettre l’accent sur cet aspect de sa vie à travers "Bardot amoureuse", leur documentaire. Avec l’amour comme fil conducteur, elles retracent ainsi le destin d’une véritable icône, de ses débuts dans l’industrie cinématographique à 1973 – date à laquelle elle annonce mettre fin à sa carrière d’actrice pour se consacrer à la cause animale.