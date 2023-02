Bright Festival, le festival des lumières de Bruxelles, de retour pour une 7e édition

Les trois itinéraires de cette septième édition amèneront les curieux à travers deux quartiers et la commune de Schaerbeek. Le parcours Européen mettra l'accent sur le parc du Cinquantenaire et le parc Léopold, alors que le tracé Royal s'attardera, surtout, sur et autour du Mont des Arts. Dans les rues schaerbeekoises, les illuminations pourront être observées autour de l'église Saint-Servais et du parc Josaphat.

En plus de ces spectacles lumineux, l'événement offrira aux spectateurs une programmation composée de performances artistiques, de visites guidées, de nocturnes dans des musées comme Bozar, Autoworld ou le Musée de la BD. La Stib mettra également à disposition, un tram éclairé spécialement pour l'occasion, sur les lignes 92 et 93, vers et depuis Schaerbeek.