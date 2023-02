Bright Festival Brussels fait scintiller vos soirées du 16 au 19 février 2023.

Du 16 au 19 février 2023, le quartier Royal, le quartier Européen et, pour la première fois, la commune de Schaerbeek accueilleront une trentaine d’installations lumineuses et de nombreuses activités nocturnes. Une programmation riche et parsemée de clins d’œil à l’Art nouveau, qui s’annonce comme la plus importante jamais organisée.

Depuis sa première édition, Bright Festival offre aux visiteurs et aux Bruxellois une occasion de découvrir, sous un nouvel angle, certains quartiers de la capitale. Le prochain rendez-vous ne manquera pas à la réputation du festival. En effet, avec plus de 30 installations lumineuses et une quinzaine d’activités nocturnes, l’édition 2023 de Bright Festival promet d’être l’une des plus grandes jamais organisées.

C'est la commune de Schaerbeek qui rejoint le festival, cette année. Plusieurs lieux emblématiques y seront sublimés par des œuvres lumineuses d'artistes belges et internationaux. Cette année, le festival célèbrera l’Art nouveau. Au fil des 3 parcours, l’esthétique de ce mouvement architectural se reflètera dans plusieurs installations.

Outre la trentaine d’installations lumineuses, Bright Festival proposera aux visiteurs de prolonger leur escapade grâce à sa programmation off. Entre ouvertures nocturnes des institutions culturelles, performances artistiques, visites guidées, éclairages inédits, concerts et autres initiatives locales, les adeptes de culture auront l’embarras du choix.