Bright Brussels revient du 10 au 13 février 2022

Bright Brussels, le festival des lumières de la capitale, est de retour pour une sixième édition du 10 au 13 février 2022.

Outre le quartier Royal et le quartier Européen, le quartier Flagey se joint à la fête et se parera de ses plus beaux atours grâce aux installations lumineuses réalisées par des artistes nationaux et internationaux. Cette fois encore, le festival proposera une programmation OFF dont des nocturnes dans les musées. Un riche programme pour illuminer les longues soirées d’hiver.

Depuis sa première édition, Bright Brussels offre aux visiteurs et aux habitants une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les quartiers de la capitale sous une autre lumière. Cette année, ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’installations qui envahiront le cœur de la capitale, dès le 10 février. Du mapping vidéo au light show en passant par des installations interactives, les artistes rivaliseront de créativité pour sublimer la capitale et émerveiller les visiteurs de tous âges.

Cette année, le quartier Flagey rejoint le festival et verra plusieurs de ses lieux emblématiques sublimés par des installations réalisées par des artistes belges et internationaux.