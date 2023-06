BRIFF : "Une jeunesse italienne" qui attend une autre vie

Présenté dans la compétition nationale du BRIFF, et distribué en salles à partir du 5 juillet, le film hybride de Mathieu Volpe met en scène un couple tiraillé par les flux migratoires, entre le Burkina Faso et l’Italie.



Deux pays, deux personnages, et tragiquement, deux trajectoires qui ne parviennent pas à se croiser. Leur parcours n’est pas unique, mais il est interpellant. D’un côté, Sokuro, fils d’immigrés burkinabés de 25 ans, qui vit et tente de travailler en Italie. De l’autre, Nassira, originaire de son village natal, qu’il vient d’épouser et qui reste au Burkina Faso, espérant pouvoir le rejoindre dès que possible en Europe. Pourquoi cette séparation, pourquoi cette distance ? Parce que pour faire en sorte que la jeune femme le rejoigne de l’autre côté de la Méditerranée, il faut que le jeune homme trouve un travail. Et qu’il n’y parvient pas, essuyant des refus qu’on devienne profondément injustes.



De cette situation qui tient du purgatoire, le documentaire "Une jeunesse italienne" fait son principal fil narratif, enchaînant les scènes d’attentes et de tensions, où ses deux protagonistes n’ont de cesse de lutter avec ce sort qui est, pour le moment, le leur. Y a-t-il un fautif dans cette histoire ? Le film ne se prononce pas de manière tranchée, mais on devine que les obstacles rencontrés par Sokuro en tant qu’immigré en Italie jouent un rôle majeur.



Les plus attentifs ne manqueront pas de remarquer qu’il y a une grande part de mise en scène dans "Une jeunesse italienne". Les indices sont là : cette caméra, toujours au bon endroit au bon moment, cette profondeur de champ, qui montre l’essentiel, ces personnages systématiquement dans le bon angle. C’est un dispositif qui est assumé, et que Mathieu Volpe ne cherche pas à cacher. Son choix a un certain sens. En allant vers un format hybride, entre le cinéma et la fiction, il va à l’essentiel des situations de ses personnages, et surtout fait d’eux les collaborateurs du film.



N’en reste pas moins qu’il se dégage de nombreuses scènes du film une certaine artificialité, particulièrement dans les conversations. On sent trop souvent à quel point ces discussions ont lieu non pas malgré la présence de la caméra, mais pour elle. Cette manière qu’ont les personnages de résumer leur situation avec leurs interlocuteurs manque profondément de naturel, alors qu’il est évident que rien de leur condition n’est inventé.



Quelques scènes parviennent néanmoins à sortir du lot, particulièrement lorsque les personnages semblent oublier qu’ils sont filmés. C’est dans ces moments-là, lorsqu’il parvient à saisir un regard de désespoir qui en dit long, ou que transparaissent des instants d’une complicité fragile, que le film gagne en puissance.