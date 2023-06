BRIFF : "Le syndrome des amours passées", une comédie charmante et juste

Présenté en ouverture du Brussels International Film Festival, le nouveau film d’Ann Sirot et Raphaël Balboni ("Une vie démente") est tendre, spontané et inventif.

Le pitch, absurde, pourrait être celui d’un film érotique, voire pornographique. Sandra et Rémy, couple de longue date, sont informés par leur médecin qu’ils sont atteints du "syndrome des amours passées", qui expliquerait pourquoi ils ne sont toujours pas parvenus à avoir d’enfant. Avec une bonne nouvelle : pour guérir, il suffit pour eux d’avoir à nouveau des rapports avec toutes les personnes avec lesquelles ils ont déjà eu des relations sexuelles. Et voilà donc notre couple, plutôt traditionnel, qui s’embarque dans une odyssée qui va évidemment mettre leur relation à rude épreuve.



Authentique et tendre là où son concept semblait l’amener vers un humour gras et des situations artificielles, "Le Syndrome des amours passées" nous défait rapidement de toutes nos craintes, grâce au naturel de son écriture, de sa mise en scène et évidemment de ses comédiens. Il se dégage des interactions entre Lucie Debay et Lazare Gousseau quelque chose de merveilleusement authentique. Leurs hésitations, leurs regards tendres, leurs mots qui blessent, leurs conversations sur l’oreiller, leurs gestes gênés, leur complicité devant la caméra : tout participe à nous rendre crédible ce couple, alors même que le film se laisse souvent emporter par sa propre fantaisie.



Celles et ceux qui ont vu "Une vie démente" reconnaîtront aisément dans cette charmante comédie dramatique la patte d’Ann Sirot et Raphaël Balboni. Le couple de cinéastes, qui a triomphé au Magritte en 2021, fait étalage ici de tout ce qui fait la force de leur cinéma, à savoir un savant mélange de tendre comédie, de dramaturgie sincère et de fantaisie dans les marges. Entre deux scènes semi-improvisées, le film n’hésite pas à s’écarter du réalisme, pour mieux aller à l’essentiel. Il y a d’une part cette pièce singulière qui semble tout droit sortie d’un musée d’art moderne plutôt que de l’appartement des personnages principaux, et sur les murs ils inscrivent l’exploration de leurs amours passées. Et d’autre part, il y a ces séquences qui représentent leurs ébats de manière insolite : plutôt que de montrer l’acte sexuel en lui-même, ils mettent en scène, sous la lumière de néons, des danses entre corps désirants.



Pour autant, on ne peut accuser Sirot et Balboni de pudibonderie. Le film défie gaiement les tabous, abordant avec franchise le couple, le désir sexuel, la monogamie, le désir d’enfant et la parentalité. Il y a quelque chose de terriblement rafraîchissant à cette liberté de ton, et ce refus des normes, alors même que le film suit le cheminement classique d’une comédie romantique. C’est volontiers qu’on se laisse finalement charmer par cette proposition de cinéma désarmante de justesse.