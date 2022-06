BRIFF en bref. L’édition 2022 du festival du film de Bruxelles.

Parmi les Offs, les cinémas français et italien seront à l’honneur. Focus sur la relève française et les créateurs confirmés de l’hexagone. Michel Leclerc dévoilera son dernier film Les Goûts et les Couleurs et animera une masterclass pendant le festival. Peter Von Kant de François Ozon est au programme. Le réalisateur sera présent lors de la projection. L’amour à l’italienne se déclinera dans un cycle de cinq films réalisés dans les années ’50 et ’60 et restaurés par la Cinémathèque de Bologne. Marina Vlady est à l’affiche de trois des ces films : Jours d’amour, de Giuseppe De Santis ; La Fille dans la vitrine, de Luciano Emmer ; et Le Lit conjugal, de Marco Ferreri. Elle honorera Bruxelles de sa présence le 30 juin et le 1er juillet.

Céline Masset, co-directrice du BRIFF, au micro de Pascal Goffaux.