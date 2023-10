Brieuc a 14 ans et vient de Court-Saint-Etienne.

Depuis tout petit, Brieuc déborde d’imagination. C’est grâce au groupe "Kids United" qu’il a découvert la musique et s’est mis à chanter. Le métier qu’il aimerait faire plus tard est celui de réalisateur. Une fois, il a même tenté de reproduire un film d’horreur avec son ami, mais il s’est rendu compte de la complexité de son scénario. Brieuc passe désormais du rêve de réalisateur à un rôle principal de chanteur dans son aventure The Voice Kids.