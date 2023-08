Bridget Jones : quel regard porter aujourd'hui sur cette anti-héroïne qui a cartonné au box-office ?

Le livre a dû se retrouver sur la table de chevet de nombreuses jeunes femmes hétéro des années 90 et des années 2000.

Pour Marine Laboury, rédactrice et chroniqueuse cinéma, Bridget n'a pas forcément vocation à être un rôle modèle, mais elle permet se projeter dans nos défauts et d'en rire. "Il y a le côté on se moque de soi et des pires moments qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas parfaite".

"Elle a un côté anti-héroïne, je dirais presque contre-modèle, ajoute Barbara Dupont. On est dans l'époque de 'La Revanche d'une blonde', des Spice Girls, de Lara Croft, de toutes ces bombes, et tout à coup, on a une héroïne qui essaie tant bien que mal d'être la femme parfaite et qui n'y arrive pas, et c'est d'ailleurs ça qui est drôle dans le film. Je crois qu'il y a une vocation à être une espèce de contre-modèle".

Loin des comédies américaines, on est ici dans la comédie anglaise, avec d'autres archétypes et un humour différent. Une touche British, un humour British qui permettent ce ridicule assumé avec dignité...