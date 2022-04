Brides-les-Bains, "the place to be" pour le bien-être : à découvrir dans la Grande Évasion !

En hiver, Brides-les-Bains accueille les skieurs, mais du printemps à l’automne, on la retrouve sous son premier visage, celui de station thermale. La saison thermale démarre en mars et se poursuit jusqu’en novembre. Pendant sept gros mois, vous pouvez aller profiter des eaux de Brides-les-Bains qui sont exploitées pour leurs vertus depuis le 19ème siècle. Des thermes, des hôtels et des restaurants s'y sont installés pour accueillir les curistes, faisant de Brides-les-Bains une véritable station thermale.

Depuis lors, les thermes ont été complètement modernisés. On parle d’ailleurs plutôt de "spa thermal" avec des soins, des massages, des espaces de détente... Le tout dans un décor zen et contemporain sur 2700m². Ce "Grand Spa Thermal" est l’un des plus grands de France et le plus grand des Alpes. Il s'agit d'un endroit idéal pour venir se relaxer et se remettre en forme au milieu des montagnes. Il est aussi possible de se soigner sur place car les eaux sont reconnues médicalement pour lutter contre les rhumatismes et le surpoids. Brides-les-Bains est la plus grande station de France spécialisées dans les cures d’amincissement et de rhumatologie.