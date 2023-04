Bricolage : une jolie idée de citerne de récupération d’eau de pluie pour arroser les plantes

L’eau est un bien précieux. Avec des étés de plus en plus chauds et secs, récupérer l’eau de pluie pour une utilisation au jardin est devenu incontournable. En plus de faire des économies, l’eau de pluie est meilleure pour les plantes car elle contient moins de chlore et de calcaire que l’eau de ville. Vous ne voulez pas dépenser des fortunes dans une citerne de récupération d’eau de pluie ? Fabriquez-la vous-même pour arroser vos plantes.