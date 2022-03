Bricolage : Une étagère d'extérieur avec des caisses en bois

On installe les caisses en quinconce en les superposant selon ses envies pour former l’étagère désirée. On fixe les caisses ensemble pour assurer la stabilité de la structure et on ajoute des roulettes avec un système de freinage pour déplacer l’étagère. On peut jouer avec les tailles et les couleurs pour un effet peps. On peut également très facilement fabriquer des portes à certaines caisses avec des tasseaux de bois et du grillage à poule.