Bricolage : Un mini-jardin dans de la vieille vaisselle

On ne jette plus la vieille vaisselle, on la recycle !

Que ce soit le service en porcelaine hérité de votre grand-mère ou le mug rapporté d'un de vos voyages, c'est parfois difficile de se séparer des objets. Pour leur éviter de finir au fond du placard ou au parc de recyclage, le détournement d’objet est un moyen facile pour pouvoir leur redonner une seconde vie.

On met des plantes dans les plats

On personnalise les pots de fleurs avec des tasses, des bols, des soupières, des théières, ... Muscaris, jacinthes et autres crocus s’adaptent facilement aux petits espaces. Si le côté éphémères des bulbes ne vous convient pas, optez pour des plantes grasses et des fougères.