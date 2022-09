Bricolage : Quand un coffre devient un jardin de fée

Pour transformer un coffre en petit jardin pour fée, la première chose à faire, c'est de placer le coffre à sa position finale. Ensuite, pour qu'il ne soit pas en contact direct avec le sol, on va placer quelques petites pierres en-dessous.

Ce coffre va servir de jardinière, donc, on va percer le fond pour le drainage, puis, on va placer un plastique également percé sur lequel on va mettre les billes d'argile et le terreau.

Puis, on peut planter des graminées, comme le Pennisetum et le Fétuque bleue, pour apporter du volume mais aussi de la hauteur ; des petites plantes aux feuillages persistants, comme le Muehlenbeckia ou le Lierre qui vont habiller le coffre.

Puis, on va prendre des plantes de saisons, ici, comme la Pensée ou encore le Cyclamen, mais n'hésitez pas à varier les plaisirs tout au long de l'année.