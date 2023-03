Bricolage facile et pas cher : des cloches en treillis à poule pour décorer intérieur et extérieur

Coupez, moulez, tricotez, rassemblez du treillis à poule et le tour est joué. Ajoutez quelques accessoires comme de la corde ou des boutons de porte et vous obtenez de cloches élégantes. Elles apporteront une touche déco perso à vos potées de fleurs tant extérieures qu’intérieures. Facile et pas cher !