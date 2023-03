Bricolage et changement de maillots : Seraing passe du rouge au blanc à la mi-temps, le moment hilarant du week-end (vidéo)

Ha les petites histoires bien belges qui nous régalent week-end après week-end. On aime ça et on en redemande. Seraing nous en a offert une belle, bien contre son gré et sans y pouvoir grand-chose. Alors que l’équipe liégeoise recevait l’Antwerp ce samedi soir (défaite 0-2), les deux équipes possédaient des couleurs très (trop) similaires dans leurs tenues en première période. Les Anversois portaient des shorts rouges et des t-shirts noirs, contre l’inverse pour Seraing.

Il faut bien avouer qu’il était un peu compliqué de différencier les acteurs sur la pelouse en première période.

Du coup, à la pause, cela a été discuté, il fallait du changement pour la deuxième mi-temps. Alors qu’en théorie c’était à l’Antwerp de faire le nécessaire pour s’adapter aux couleurs de son hôte, l’équipe n’avait sans doute pas prévu de deuxième équipement et ce sont donc les Sérésiens qui ont fait les fonds de tiroir. Ils ont sorti leur vareuse extérieure de cette saison à dominance blanche, mais visiblement tous les joueurs n’étaient pas en possession de celle-ci. C’est pour cela qu’on a pu voir, par exemple, Christophe Lepoint porter une vareuse floquée "28" avec un tape pour transformer le numéro en "23" et avec le nom effacé. Steve Mvoue avait lui un numéro 5 écrit au marqueur dans son dos…

Après quelques minutes de jeu en seconde période, il a également fallu régler un autre problème. Jean Butez, tout de blanc vêtu ce samedi, ressemblait désormais aux Sérésiens. Il a donc enfilé vite fait une vareuse bleue floquée… Verhulst et le tour était joué.

Une séquence bien drôle qui n’est pas sans nous rappeler notre bon vieux football amateur comme on l’aime. Même si oui, cette fois, il s’agit bien de l’élite de nos championnats.