Une jolie déco avec des branches et des bourgeons

Des vases, on en trouve de toutes les formes et de tous les styles. Colorés, transparents, rustiques ou design, de grande ou de petite taille, ronds ou allongés, en verre ou en grès… À vous de choisir en fonction de vos goûts et de l’endroit où vous le placerez. Des branches installées dans des vases XXL décoreront le salon ou la salle à manger. Placées dans des plus petits contenants, vous pourrez les déposer sur une table ou un buffet.