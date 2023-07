Brian Setzer (Stray Cats) annonce un nouvel album

L’ancien leader des Stray Cats annonce des nouveautés pour cette année, avec en prime un premier single, "Girl On the Billboard", à écouter ci-dessous.

Dans un communiqué, on peut lire : "Des étincelles créatives et des riffs mortels fusent de partout sur le nouvel album de Brian Setzer, The Devil Always Collects, qui sortira le 15 septembre sur Surfdog Records. Le travail de guitare du triple lauréat des Grammy Awards est d’une virtuosité et d’un brio saisissants, et sa voix irrésistible livre de manière palpitante les intrigues intelligentes de 11 chansons accrocheuses."

L’album a été produit par Brian Setzer et Julian Raymond et mixé par Chris Lord-Alge. Comme à son habitude, l’artiste mêle les racines du rock à d’autres styles contemporains qui unissent les fans de rock, d’Americana, de rockabilly et de punk.

Bien que Brian Setzer ait 40 ans de carrière en tant qu’artiste solo, leader du Brian Setzer Orchestra et Stray Cat, il continue à jouer avec une vigueur époustouflante.

A propos de "Girl On The Billboard", popularisée en 1965 par le chanteur de musique country Del Reeves, Brian Setzer explique : "C’est une vieille chanson de camionneurs. Au début, je n’obtenais pas le son que je voulais jusqu’à ce que je prenne ma Gretsch 1957 Duo Jet 6131 Firebird. Le son est monstrueux, sale et tordu".