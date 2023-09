Brian Setzer sort la vidéo du titre "Rock Boys Rock"

La guitare de BRIAN SETZER est virtuose sur les 11 titres de ce nouvel album, et sa voix porte les intrigues intelligentes de chansons comme "The Devil Always Collects", "Girl On The Billboard" et "Rock Boys Rock". Ajoutez à cela des rythmes de train de marchandises, et vous obtenez un album produit par BRIAN SETZER et Julian Raymond et mixé par Chris Lord-Alge, qui figure parmi les meilleurs de SETZER.

Brian Setzer soutiendra l'album, son premier depuis Gotta Have The Rumble en 2021, cet automne lors de sa tournée américaine "ROCKABILLY RIOT" qui débutera le 27 septembre (les dates sont indiquées ci-dessous).

Marquant ses premiers concerts depuis plus de quatre ans, la tournée "ROCKABILLY RIOT" débutera le 27 septembre au Count Basie Theatre à Red Bank, dans le New Jersey, et s'arrêtera à Nashville, TN (à l'historique Ryman Auditorium), au Foxwoods Casino, à Cincinnati, à Chicago (Waukegan) et à d'autres endroits avant de se terminer à Minneapolis (sa ville natale d'adoption).

Pour ces dates, SETZER sera accompagné, selon ses propres termes, d'un "groupe international de rockabilly, Chris D'Rozario de Melbourne (Australie) et Juan Laurios de Mexico (Mexique)". Bien que BRIAN ait 40 ans de carrière en tant qu'artiste solo, leader du Brian Setzer Orchestra et Stray Cat, il continue à jouer avec une énergie intacte.

Son répertoire contiendra "quelques-unes des reprises préférées que je fais actuellement. Je ne l'ai pas enregistrée, mais j'aime beaucoup jouer ma version de "Georgia On My Mind". Et puis, avec le groupe, je veux jouer une nouvelle chanson, "Girl On The Billboard", parce qu'elle raconte une histoire amusante. "