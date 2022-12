Brian Riemer veut faire "grandir" les talents d'Anderlecht et "remporter des titres avec le plus grand club de Belgique"

C'est souriant et détendu que Brian Riemer, le nouvel entraîneur d'Anderlecht, a rencontré la presse belge ce jeudi en fin de matinée. Le technicien danois a de grandes ambitions pour le club bruxellois, dont il espère redorer le blason. Encore T2 de Brentford, en Premier League, il y a quelques jours, il n'a pas hésité longtemps quand on lui a proposé de devenir l'entraîneur principal du "plus grand club de Belgique".

"Quitter l'Angleterre rapidement et rejoindre directement le camp d'entraînement, c'était le scénario idéal pour moi, a souligné Brian Riemer en conférence de presse. J'ai pu rencontrer l'équipe, le staff, participer à quelques entraînements et à un match amical avant notre retour à Bruxelles. C'était incroyable de commencer comme ça ! Lors d'un stage, on est avec l'équipe 24H/24, cela donne la possibilité de se faire un avis sur tout le monde. C'est le début d'une belle aventure, je suis très heureux d'être là. Je voulais devenir entraîneur principal, oui, mais uniquement à la condition de choisir LE bon projet. J'ai eu beaucoup de propositions ces dernières années, mais aucun projet ne me semblait vraiment intéressant. Ici, à Anderlecht, c'est exactement ce que je voulais. C'est l'opportunité parfaite de me lancer dans cette nouvelle étape de ma carrière d'entraîneur. Anderlecht, c'est un club du top. Si on m'avait dit il y a cinq ans que je deviendrais l'entraîneur d'Anderlecht, j'en aurais rêvé."

"On ne peut pas se cacher la vérité, Anderlecht est en mauvaise posture au classement, avec une onzième place actuellement, a repris l'entraîneur danois. Mais j'ai foi en cette équipe, j'ai vu qu'il y a beaucoup de talent ici. Je pense qu'on peut mettre en place quelque chose de beau, mais jusqu'où pouvons-nous aller... Je n'en ai aucune idée actuellement. Mais je ferai de mon mieux pour qu'on remonte le plus haut possible dans le classement. Je veux voir les talents grandir, et puis, me retrouver dans le plus grand club de Belgique, c'est un privilège. Je veux obtenir de très bons résultats et remporter des titres ici."