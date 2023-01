Brian Riemer sur le départ imminent de Fabio Silva : "C’est sa décision... il ne se projette plus à Anderlecht"

Devançant de seulement cinq points le premier relégable de Pro League, le Sporting d’Anderlecht réalise sa pire saison depuis des lustres et doit enrayer sa descente aux enfers ce dimanche contre Seraing. Brian Riemer a tenu, en conférence de presse, à clarifier certains points avant la rencontre.

Sur la douzième place au classement de son équipe, le coach tempère : "Nous ne traversons pas une grosse crise. Nous ne jouerons que notre cinquième match de championnat depuis mon arrivée, et il en reste encore treize à jouer. Nous prenons le match de dimanche comme le plus important de la saison, puis nous considérerons le match contre l’Antwerp comme le plus important de la saison. Et il en sera de même pour les rencontres suivantes. Nous ne changerons pas notre manière de préparer et d’analyser en profondeur les rencontres, qu’on gagne ou pas."