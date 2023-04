Brian Riemer se livre avant le duel face à l’AZ : “Avec Anderlecht, c’est le mariage parfait”

Tout avait mal commencé en Conference League pour Anderlecht cette saison. Après le succès contre Silkeborg, les Mauves enchaînent un match nul contre le Steaua et deux défaites face à West Ham. Bye Bye Felice Mazzu et voila l’inconnu Brian Riemer. Mais depuis l’arrivée du Danois, les Mauves n’ont fait que progresser pour atteindre des quarts de finale presque inespérés en Conference League en plus de remonter - partiellement - la pente en Pro League. Clairement le nouveau maître du jeu bruxellois et sa philosophie englobante des jeunes pousses mauves n’y sont pas pour rien : "C’est vraiment un mariage parfait pour moi vu mon passif. C’est génial de faire partie d’un club qui valorise et priorise le développement de ses jeunes talents. Et ce n’est pas juste une demande du club mais aussi de tous les supporters."