Brian Riemer se fixe une mission à Anderlecht : "Ramener ce club incroyable au sommet"

Le Sporting d’Anderlecht a remporté son duel face à Charleroi dimanche soir lors de la 5e journée de Pro League. Grand sourire aux lèvres, le coach des Bruxellois Brian Riemer a salué l’attitude de ses joueurs après le match.

"Ce n’était pas du très beau football aujourd’hui. Les circonstances étaient un peu difficiles, mais nous avons montré un grand esprit d’équipe", raconte-t-il au micro de la Pro League. "J’aime beaucoup la façon dont cette équipe travaille, ensemble, unis. Les jeunes joueurs ont montré un grand caractère, même quand on a encaissé un but. C’est vraiment une grande performance."

"C’était un match assez équilibré. Je pense qu’on a quand même eu le plus d’occasions dangereuses. Nous en avons ratées quelques unes. On aurait pu tuer le match à plusieurs reprises. Et quand on ne le fait pas, on se complique la tâche. Charleroi est une bonne équipe, compliquée à affronter. Cela rend la satisfaction de gagner encore plus grande."

Grâce à cette victoire, les Mauves s’installent provisoirement en tête de la Pro League. "On vient de remporter quatre victoires de suite et on est momentanément en tête du championnat. C’est vraiment super. Nous grandissons en tant qu’équipe. Et ce qui me satisfait, c’est que je nous ai vus très bien jouer et gagner. Mais nous nous battons également lorsqu’on joue moins bien. Et quoi qu’il arrive, nous faisons ce qui est le plus important dans le football : gagner des matches."

Après une entame de la saison catastrophique contre l’Union-Saint-Gilloise, Anderlecht se trouve désormais dans une spirale positive. "Je crois que nous avons uni les fans, les joueurs, le staff, le club. Nous avons une mission : ramener ce club incroyable au sommet. Nous avons les meilleurs fans de Belgique selon moi. Et quand ils sont comme ils étaient ce soir… quelle soirée !"