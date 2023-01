Brian Riemer satisfait du point pris face à Bruges : "Je suis content de la mentalité de mes joueurs"

Anderlecht et le Club Bruges se sont quittés sur un partage un but partout au terme d’un Topper animé. Si les champions de Belgique ont dominé les débats, les Mauves ont réussi à égaliser en fin de partie. Les deux coachs avaient donc des ressentis bien différents en interview d'après-match.

Brian Riemer, T1 d’Anderlecht, se satisfait du partage obtenu à l’extérieur. "C’était un match équilibré à différents niveaux. Certes, Bruges a contrôlé la partie mais nous avons réussi à revenir et je suis très content de la mentalité de mes joueurs. Je prends ce point. Notre gros problème ce dimanche ? Nous n’avons pas réussi à amener le danger, surtout en deuxième mi-temps. On a eu beaucoup de possession, mais on n’a pas été dangereux".

Un partage frustrant pour son homologue brugeois, Scott Parker. "Je le ressens comme une défaite, c’est vraiment décevant, décevant aussi pour les supporters qui sont venus aujourd’hui. C’est aussi le cas pour les joueurs évidemment car je pense que c’est juste de dire qu’on a été dominants. Ils n’ont même pas eu le moindre tir cadré, on est malchanceux sur leur but inscrit. Je suis déçu par le résultat mais je parle sous le coup de l’émotion. Je suis toujours en train d’apprendre à propos de l’environnement et de mes joueurs. Il y a beaucoup de choses positives mais il y en a d’autres qu’il faut améliorer".