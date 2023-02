Brian Riemer satisfait du mercato d’Anderlecht

Après un mois de janvier plutôt agité du côté mauve et à la veille de la rencontre contre Ostende, l’entraîneur d’Anderlecht Brian Riemer est revenu sur le mercato difficile du Sporting d’Anderlecht en conférence de presse. Entre les arrivées tardives, les départs et les statu quo, un certain "nettoyage" a dû être opéré dans l’effectif bruxellois. Le Danois se dit pourtant satisfait du noyau actuel mais regrette tout de même certains comportements à l’égard de son club.

Le transfert d’Islam Slimani, arrivé de Brest dans les ultimes heures du mercato a constitué la petite surprise du côté belge. Alors que tout le monde crie au "panic buy", Brian Riemer a tenu à clarifier les choses : "Islam est un très bon joueur. Il a des qualités que l’on n’avait pas encore dans l’équipe […] Il pourra être ce point d’ancrage qui nous permettra de progresser plus facilement sur le terrain. Grâce à sa taille et sa puissance, il nous sera également très utile dans les airs et sur les centres". L’Algérien n’ayant effectué qu’un seul entraînement avec ses nouveaux partenaires, c’est sur le banc qu’il devrait commencer la rencontre face à Ostende ce vendredi.

Côté défense, le départ de Wesley Hoedt pour Watford n’aura pas poussé les dirigeants mauves à se jeter sur un nouveau défenseur central, préférant se concentrer sur les prochains retours de Delcroix mais également de Kana qui peut occuper cette position. Même si, selon Riemer, la charnière Debast – Vertonghen constitue l’une des meilleures du royaume et n’a pas nécessairement besoin de trop de rotations.