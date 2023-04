Brian Riemer s'attend à retrouver Lior Refaelov et Islam Slimani face à Westerlo et n'a "aucun problème à gagner en jouant affreusement"

Une semaine après s'être imposé 0-1 à Eupen, le Sporting d'Anderlecht s'apprête à recevoir un de ses adversaires dans la course aux Europe Play-offs, Westerlo, au Parc Astrid ce dimanche.

Après avoir ménagé ses vétérans Islam Slimani et Lior Refaelov, sorti blessé avant la pause à Eupen, ces derniers jours, Brian Riemer s'attend à pouvoir compter sur eux face aux Campinois.

"Nous avons pris nos précautions avec Islam le week-end dernier, mais il sort d'une très bonne semaine à l'entraînement, je pense qu'il sera disponible dimanche, a souligné l'entraîneur du RSCA en conférence de presse ce vendredi. On essaie de prendre soin de lui, il ne débute pas tous les matches, il y a d'ailleurs certains adversaires qui conviennent mieux à Benito Raman qu'à lui. Je peux déjà vous assurer qu'il ne commencera pas tous les matches qu'il nous reste à jouer cette saison ! Pour Islam comme pour Lior, on attend la dernière minute, et l'entraînement de samedi, pour voir s'ils feront partie du groupe dimanche."

Jan Vertonghen, l'autre joueur d'expérience du noyau, n'a lui pas encore manqué la moindre minute de jeu en 2023. "Jan, c'est un top professionnel, avoir un gars pareil disponible, c'est incroyable. C'est un exemple pour tous les jeunes, il les tire vers le haut à l'entraînement, ils en bénéficient énormément. Il n'est pas là pour simplement prendre quelques billets en fin de carrière, il fait tout pour que les jeunes autour de lui deviennent de meilleurs joueurs. J'ai connu d'autres grands joueurs en fin de carrière qui ne se comportaient pas comme ça."

Westerlo, l'antépénultième adversaire d'Anderlecht sur la route des Europe Play-offs, compte trois points de plus que les Mauves à la septième place du classement. La victoire serait donc la bienvenue, d'autant plus avec deux clubs qui lorgnent également vers la huitième place, Charleroi et le Cercle de Bruges.

"Westerlo a fait du bon boulot cette saison, je me réjouis de les voir venir jouer un beau football ici, a repris l'entraîneur danois. Le foot, pour moi, c'est du divertissement, et c'est ce que j'ai vu quand je les ai analysés. Qui contrôlera le ballon ? Je m'attends à une belle bagarre. Ils nous ont déjà battus cette saison (2-1 le 11 septembre dernier, ndlr), mais si on gagne, on les dépasse au classement. On veut gagner, on est en confiance."

Et ce qui concerne la prestation en demi-teinte de ses joueurs à Eupen... "Classique, pour une rencontre qui suit une trêve internationale. Il y avait peut-être l'effet du Ramadan également. On doit retrouver notre football d'avant la trêve internationale. Je n'ai pas de problème à gagner en jouant affreusement : aucun club sur la planète ne remporte un titre en ne jouant que des matches incroyables."

Le Ramadan, une période de jeûne qui concerne plusieurs joueurs d'Anderlecht. Et Brian Riemer a un avis assez tranché à ce sujet. "Je respecte leur choix, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font. On les soutient, on essaie de débuter les entraînements plus tard en matinée, et on travaille de concert avec le staff médical pour que tout se passe pour le mieux pour eux. Manger ou non avant un match ? Ils prennent leur décision, et on les soutient, quoi qu'il arrive. Ils sont matures, responsables, et on peut en discuter sans problème avec les joueurs concernés."