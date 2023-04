Brian Riemer relativise après la sortie d'Anderlecht du top 8 : "On a manqué d'un peu de qualité dans le dernier tiers de Westerlo"

Le Sporting d'Anderlecht et Westerlo se sont quittés sur un score nul et vierge ce dimanche, pour le compte de la 32ème journée de Pro League. Un match duquel les Mauves peuvent s'estimer heureux de sortir avec un point. Au micro d'Eleven Sports, le coach du Sporting Brian Riemer a tenu à relativiser ce résultat, qui sort provisoirement son équipe du top 8.

Alors que Zeno Debast s'est montré déçu que son équipe n'ait pas concrétisé ses occasions, Brian Riemer a d'abord tenu à défendre la prestation de ses joueurs. "Je pense que sur beaucoup d’aspects, nous avons joué un bon match. Ce qui a a manqué, c’est la création de plus d’occasions , ce qui est la chose la plus difficile dans le fototball. Westerlo est venu ici pour un point, ils ont reculé et n’ont pas voulu en faire beaucoup, ce que je comprends au vu de leur classement en championnat (les Campinois sont actuellement septièmes, et donc dans le Top 8, contrairement aux Mauves, neuvièmes, ndlr)."

Anderlecht est apparu plusieurs fois en difficulté durant la rencontre, Westerlo ayant notamment trouvé la barre transversale de Bart Verbruggen à deux reprises. Brian Riemer est pourtant plutôt satisfait de la gestion du match de ses joueurs. "On a bien contrôlé la rencontre. Je pense qu'on a 60% de possession (59, ndlr). On a peut-être souffert un peu mais globalement j’ai vu une équipe qui a donné tout ce qu’elle avait, qui a poussé, poussé,... mais n'a pas réussi à marquer ce but. Parfois dans ce cas-là il faut savoir s'assurer de prendre un point, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui."

Iinterrogé sur les difficultés de son équipe à trouver l'espace dans la défense campinoise, l'entraineur danois reconnait que son équipe n'a pas su se montrer assez dangereuse ce dimanche. "Je pense qu’on a manqué d’un peu de qualité dans le dernier tiers du terrain, quand on glisse cette passe dans l’intervalle et qu’il faut adresser un centre ou un tir. Ce petit plus de qualité est normalement la magie qui amène le but."

Avec ce partage, combiné à la victoire in extremis de Charleroi ce samedi, les Mauves sortent du top 8 et sont désormais neuvièmes (46 points), à un point des Zèbres. Les Bruxellois laissent même l'opportunité au Cercle de les doubler en cas de victoire à l'Antwerp ce dimanche.