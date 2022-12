Brian Riemer prudent après la victoire à Charleroi : "C’est en partie l'Anderlecht que je veux voir mais on doit encore faire nos preuves"

Alors que le match aurait sans doute dû accoucher d’un match nul, Anderlecht a remporté le duel des Sporting face à Charleroi au finish en toute fin de match. Une victoire évidemment hautement symbolique pour Brian Riemer, fraîchement arrivé à Saint-Guidon, qui coachait son premier match de championnat.

Sourire aux lèvres et éminemment loquace, probablement relâché par la victoire, le coach danois s’est présenté au micro d’Eleven Sports après la rencontre : "C’est un sentiment incroyable de pouvoir débuter avec une victoire. Le terrain était difficile et on affrontait une bonne équipe de Charleroi, qui défendait bas et qui était bien en place dans son 5-3-2. C'était difficile à manœuvrer donc heureux de prendre les trois points."

Un entraîneur qui aura su, lui aussi, faire sa part du job puisque son coaching s’est avéré gagnant, les remplaçants Anouar Ait El Hadj et Benito Raman étant impliqués sur le seul but du match : "C’est exactement ça que je veux voir" approuve Riemer d’emblée. "J’ai toujours dit qu’il y a les titulaires, les remplaçants et les supporters. Aujourd’hui, les remplaçants et les supporters ont fait une grosse différence. Cela illustre tout ce que le football devrait être en fait. Ce ne sont pas que 11 titulaires, c’est toute une équipe. Les voir monter au jeu en étant aussi frais à cette époque de l’année, c’était fantastique."

Un but lors duquel on a pu voir quelques bribes du Sporting dont rêve sans doute Brian Riemer. Un Anderlecht qui se déploie rapidement vers l’avant et qui ne tergiverse pas dans ses prises d’initiatives : "Oui, je veux qu’on prenne l’initiative pendant 90 minutes, qu’on presse haut, qu’on soit forts avec le ballon. Evidemment, on doit se forger plus d’occasions et de buts qu’aujourd’hui, mais je le répète, un déplacement à Charleroi n’est jamais facile.

Donc, c’était en partie l'Anderlecht que je veux voir mais on doit encore faire nos preuves. Quand j’ai vu Amuzu rater cette occasion devant le but, je me suis dit qu’on n’allait jamais marquer. Mais le foot, c’est comme ça. Parfois, on marque des buts à la chaîne et parfois ça ne va pas. Mais bon, les gars ont tout donné, ils n’ont pas arrêté de pusher pour marquer. C’est le principal !"