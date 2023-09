Brian Riemer préface le Topper face à Bruges : La règle des 24 heures, l'erreur "stupide" de Debast et un débat Dupé-Schmeichel qui l'agace...

Brian Riemer, qui a rejoint Anderlecht en décembre dernier, s'apprête à vivre son premier Topper à domicile... et le premier avec une équipe qu'il a pu lui-même façonner.

Après avoir réussi à arracher le partage à Bruges (1-1) en 2022-2023, l'entraîneur danois espère conserver son brevet d'invincibilité face aux Blauw & Zwart. Les Mauves sont impatients de retrouver le Parc Astrid - où ils ont toujours gagné cette saison - dans la foulée de deux partages consécutifs en déplacement (à Genk et Courtrai).

"Le FC Bruges est équipe très expérimentée qui joue sur la scène européenne, a souligné Brian Riemer en conférence de presse ce vendredi, à un peu plus de 48 heures du choc face aux troupes de Ronny Deila. Même s'ils ont joué en Conference League jeudi, je suis sûr qu'ils seront prêts à 100% pour venir chez nous dimanche. Contre Besiktas, ils ont joué un bon match, ils ont montré leurs forces et leurs faiblesses. Ils restent sur 7 matches sans clean sheet. C'est un problème, mais ils ont force de frappe offensive impressionnante. Ce sera un beau challenge, même si les statistiques ne jouent pas en notre faveur face à Bruges ces dernières années. On a beaucoup de choses à prouver, c'est une nouvelle opportunité pour nous de montrer qui on est. Ce sera du 50/50 comme contre l'Antwerp, l'Union, Genk... Cela se jouera sur des détails, c'est pourquoi je ne veux plus voir les mêmes erreurs qu'à Courtrai."

Il y a une semaine, Anderlecht n'est en effet rentré qu'avec un seul point de son déplacement au Stade des Eperons d'Or (2-2). Un partage qui est resté en travers de la gorge de l'entraîneur danois.

"Maxime Dupé a commis une erreur le week-end dernier, il était très triste, mais c'est passé, on va de l'avant, a repris l'entraîneur du RSCA. Cela arrive pendant un match de football. Ce qui m'a vraiment déplu face à Courtrai, c'est le nombre élevé d'erreurs individuelles commises pendant ce match. On leur offre deux buts, et on prend un carton rouge. On ne peut pas commettre ce genre d'erreurs face aux équipes du top. Je suis heureux que Zeno Debast soit disponible pour ce match, c'est un joueur important. Cette erreur (arrêter volontairement le ballon de la main, ndlr), il ne la commettra plus ! Il a réagi comme ça en un quart de seconde, c'était stupide, mais il est encore très jeune. J'en profite pour rappeler ma règle des 24 heures, que j'applique depuis une dizaine d'années maintenant : on a le droit d'être heureux pendant 24 heures quand on gagne, ou triste pendant 24 heures quand on perd. Après 24 heures, on n'y pense plus, et on avance."

Avancer, oui, mais avec quel gardien ? Brian Riemer a été bombardé de questions à ce sujet : qui de Maxime Dupé ou de Kasper Schmeichel sera le N.1 entre les perches ?

"Kasper est de retour à l'entraînement, c'est positif. Il est sur le terrain avec nous, on verra comment ça évolue d'ici dimanche. Ce sont deux gardiens complètement différents. Kasper peut shooter très loin, alors que Maxime est très calme, il ne montre jamais ses émotions... Mais tôt ou tard, on aura un N.1. Soit Maxime, soit Kasper. M'a-t-on imposé Kasper Schmeichel comme N.1 ? Si c'était le cas, j'arrêterais tout de suite. Personne à Anderlecht n'a la garantie d'avoir du temps de jeu. Personne ne reçoit cette promesse, je ne peux pas être plus clair. On m'a posé des milliers de questions sur Kasper Schmeichel et Maxime Dupé, mais pas une seule, par exemple, sur Amadou Diawara, qui a joué à Naples et à la Lazio, et qui est sur le banc suite à l'arrivée de Thomas Delaney... Pour le reste, Ludwig Augustinsson est disponible, c'est un autre point très positif !"