Brian Riemer : "On est un peu dans la même situation que le FC Bruges... mais c’est plus délicat pour nous"

Si l’affiche Club Bruges – Anderlecht a un peu moins de saveur qu’auparavant, elle n’en reste pas moins une des rencontres mythiques de notre championnat. Brian Riemer, débarqué début décembre dans le club de la capitale en tant que nouvel entraîneur, en est parfaitement conscient.

L’entraîneur d’Anderlecht aura l’occasion de retrouver une vieille connaissance en la personne de Scott Parker, nouveau T1 des Brugeois. Ce dernier était l’entraîneur de Fulham lorsque les Londoniens ont battu Brentford, où Riemer était adjoint, en finale pour la promotion en Premier League en 2020. "Scott Parker a toujours fait du super boulot là où il est passé. Notamment lors de ces play-offs pour la promotion. La finale était un match très serré et la défaite était la plus grosse déception de ma carrière. Je le respecte beaucoup et j’étais très surpris qu’il signe en Belgique, mais j’ai hâte de le revoir."

La balle ne roule pas beaucoup plus en faveur de l’équipe actuelle de l’entraîneur danois. Les dirigeants d’Anderlecht s’activent d’ailleurs en coulisses afin de renforcer l’effectif. Le nom d’Anders Dreyer circule beaucoup. "Je peux seulement dire que je l’ai affronté en compétition de jeunes lorsque j’entraînais les U19 de Copenhague. Il était dans le radar de Brentford aussi. C’est un bon joueur qui a des statistiques intéressantes et une bonne réputation au Danemark."

Cette possible future signature pourrait rassurer les supporters des Mauves qui jugent la situation de leur club comme étant préoccupante. Raison pour laquelle Riemer et certains dirigeants ont rencontré une partie des supporters. "Je sais que les supporters ont un rôle important dans notre projet et pour le succès de celui-ci. Les rencontrer était très important, c’était une réunion constructive où j’ai entendu beaucoup de positivité et certains supporters sont repartis avec le sourire."

Selon l’entraîneur anderlechtois, cette mentalité positive est présente au sein de son groupe de joueurs également. "Je n’ai pas vu un seul joueur qui n’est pas motivé. Ils étaient impatients à l’idée d’affronter l’Union Saint-Gilloise. J’avais le cœur brisé à la conférence de presse d’après-match car nous avons bien entamé le match jusqu’à ce qu’on prenne cette carte rouge. Mais les joueurs sont dans le même état d’esprit pour dimanche et j’ai hâte de voir ce qu’on peut faire."

Du côté du Club Bruges, les résultats ne correspondent pas aux attentes non plus ces dernières semaines. "Bruges est sous pression aussi. Nous sommes un peu dans la même situation, mais c’est plus délicat pour nous car ils ont plus de points. Ils ont beaucoup d’attentes et on sait qu’une défaite dimanche serait aussi une énorme déception pour eux."

La pression sera donc présente dans les deux camps qui joueront dans un Stade Jan Breydel qui affichera presque complet. Les supporters d’Anderlecht ne pourront pas effectuer le déplacement en raison des incidents survenus au Standard de Liège en première partie de saison. "Nos supporters vont énormément nous manquer. Je pense que nous avons les meilleurs supporters en Belgique. Le Lotto Park était magique contre l’Union, ils nous ont supportés de la première à la dernière minute alors que nous étions réduits à dix. Je sais que les joueurs veulent aussi ramener quelque chose pour cette raison."

Le coup d’envoi sera donné à 13h30 dimanche. Anderlecht est onzième avec 23 points tandis que les Brugeois sont quatrièmes avec 34 points.