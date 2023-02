Brian Riemer : "On est super contents de la victoire mais on peut faire beaucoup mieux"

Anderlecht s’est imposé ce vendredi sur la pelouse d’Ostende (0-2). À l’issue de la rencontre, Brian Riemer est venu au micro d’Eleven Sports pour évoquer le match de ses joueurs.

"On est super contents, c’était une victoire importante pour nous. On savait qu’Ostende était une équipe difficile à affronter, ils mettent beaucoup d’intensité et rendent difficile la façon avec laquelle nous voulons jouer. Ils ne nous donnent pas d’espaces et de temps.", a commencé par expliquer le coach danois.

Celui-ci reste tout de même conscient que ses joueurs auraient pu faire mieux : "Amuzu leur a causé beaucoup de problèmes mais on aurait aimé que l’efficacité soit plus importante. Je suis très heureux de la manière avec laquelle on a travaillé et on s’est battus mais la qualité avec le ballon n’était pas suffisante aujourd’hui. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux que cela. C’est quelque chose sur lequel on doit encore travailler."