Brian Riemer : "On concède un but sur une phase arrêtée en notre faveur, on aurait dû faire mieux"

Brian Riemer, l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht, a réagi au partage concédé à Courtrai au micro d'Eleven Pro League. "On a bien commencé la partie, on aurait même dû mener plus rapidement au score. On a contrôlé le match jusqu'à un certain point. Puis Courtrai est revenu dans le match et on s'est mis dans les problèmes avec une phase arrêtée qui était en notre faveur. Ils ont bien joué la contre-attaque et sont revenus au score. Leur deuxième but, c'est également sur une phase arrêtée. Mais on n'a pas d'excuse, on aurait dû faire mieux. Il y a beaucoup d'explications pour cette contre-performance. En fin de match, Islam Slimani manque une occasion qu'il réussit dix fois sur dix en temps normal. On ne ve pas brader la rencontre de jeudi en Conference League au profit de celle qui suit contre le Standard. Au contraire, on va prendre la suite match par match mais ce qui est sûr c'est qu'on a une vraie opportunité d'avancer en Coupe d'Europe."