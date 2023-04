Brian Riemer : "Le sentiment de déception est plus grand que la joie d’avoir été en quarts de finale"

Brian Riemer regrette ce début de match manqué qui a conditionné le résultat final et donc l’élimination d’Anderlecht en quarts de finale de Conference League contre l’AZ Alkmaar. Malgré une touche finale amère, il tire un bilan positif de la campagne européenne du Sporting.



"Les 15 premières minutes ont été cruciales pour le résultat final", analyse l’entraîneur du Sporting, au micro de Pierre Deprez. "Tous ceux qui ont joué au foot savent que c’est important dans ce genre de match de prendre un bon départ. De faire diminuer un peu la pression et s’assurer de ne rien donner à l’adversaire. Et après 1'30'', nous avons concédé un penalty. Et puis moins d’un quart d’heure plus tard, on a concédé un deuxième but. Nous avons donné à l’AZ les ailes pour voler. Cela a été la partie décisive du match".