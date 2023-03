Anderlecht affrontera l’AZ Alkmaar pour une place dans le dernier carré de la Conference League le mois prochain. Brian Riemer, l’entraîneur d’Anderlecht, ne s’attend pas à un match facile face à l’AZ, tombeur de la Lazio Rome au tour précédent.

"L’AZ s’en tire très bien, tant en championnat (actuellement troisième) qu’au niveau européen, en éliminant des équipes comme l’Atalanta et la Lazio. Nous savons donc que ce sera un match difficile contre une équipe qui développe un très bon jeu", a déclaré Brian Riemer sur le site du RSCA.

"Ils ont un attaquant danois, Jens Odgaard, que je connais. Je les suis donc depuis un moment. Le football néerlandais contient beaucoup d’éléments que nous respectons et auxquels notre équipe peut s’identifier, donc je m’attends à un match très intéressant. Comme je l’ai déjà dit, qu’il s’agisse de l’AZ, de la Fiorentina, de West Ham ou de Nice, il n’y a pas de match facile lorsque vous êtes l’une des huit équipes encore en lice dans un tel tournoi. Nous devons en profiter et j’ai le sentiment que nous pouvons faire un bon résultat".

Anderlecht recevra l’AZ le jeudi 13 avril et se rendra aux Pays-Bas le jeudi 20 avril. "Le fait de pouvoir compter sur un soutien important lors d’un match à l’extérieur peut vraiment changer la donne. De plus, en termes de préparation et de récupération, moins nous avons à voyager, mieux c’est.

C’est donc aussi positif", dit le T1 mauves, qui félicite aussi l’Union et La Gantoise pour leur qualification. "Nous devons nous rappeler qu’en Europe, nous sommes dans la même équipe, dans le sens où nous avons bien besoin des points de tout le monde pour le coefficient européen, afin de pouvoir nous qualifier directement pour la Ligue des Champions à l’avenir. Nous pouvons vraiment tous en profiter."