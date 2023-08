Brian Riemer fixe l’objectif de la saison à Anderlecht : "Nous voulons être dans le top 6 à la fin de la phase classique"

Après un exercice 2022-2023 compliqué pour Anderlecht, les Mauves entament cette année sur de nouvelles bases. Si le Sporting a débuté sa saison par une défaite face à l’Union Saint-Gilloise, pas question de paniquer du côté de Brian Riemer.

Pour le Danois, son équipe a tout simplement besoin de temps, alors qu’elle s’apprête à recevoir l’Antwerp ce dimanche à 13h30. "Nous avons une équipe très jeune qui ne va que s’améliorer tout au long de la saison. Avec tous les changements liés à la période des transferts, cela va prendre du temps pour créer un groupe uni. On sait aussi que nos six premiers matchs nous offrent un calendrier difficile mais cela ne signifie pas que l’on part battu d’avance. Je suis convaincu que nous pouvons faire de bons résultats et que nous pouvons bien performer, ce qui reste le plus important pour moi. Mais je sais aussi que ces premiers matchs ne vont pas décider du reste de notre saison. Ce seront des rencontres compliquées que nous aborderont avec confiance".

Avant d’évoquer l’objectif principal de la saison. "C’est le top 6 et cela ne change pas. Peut-être qu’après une victoire nous serons troisièmes et peut-être qu’après une défaite on reculera à la huitième ou neuvième place mais cela ne change en rien nos ambitions. Nous voulons être dans le top 6 à la fin de la phase classique et on verra à ce moment-là où nous en sommes. Je suis convaincu que les matchs contre l’Union et l’Antwerp ne vont pas conditionner la suite de notre saison. L’année passée, Anderlecht avait réalisé une bonne entame de championnat avant que cela ne devienne plus compliqué. C’est bien de prendre un bon départ mais le plus important est de bien prester. Nous savons tous que le football est fait de hauts et de bas".

Pour conclure, Riemer évoque la pression ressentie dans un club comme Anderlecht. "En jouant ici, vous êtes plus exposé à la critique, surtout quand tout ne se passe pas à la perfection. Je crois en ce groupe, je suis aussi totalement convaincu que nous serons une très bonne équipe mais je sais aussi que tout cela va prendre du temps. Quand il y a un point sur lequel nous ne sommes pas pleinement satisfaits, nous travaillons dessus et nous l’ajustons. Le championnat ne fait que commencer que l’on nous jette déjà des pierres. Pour moi, c’est un début de saison complètement normal. Nous venons de jouer contre une belle équipe de l’Union. Mais être aussi critique que l’on est à notre égard, pour moi ce n’est pas nécessairement la bonne solution".

Alors les Bruxellois parviendront-ils à surprendre le champion de Belgique ? Réponse ce dimanche dès 13h30 !