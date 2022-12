Brian Riemer, entraîneur d’Anderlecht, avant d’affronter Genk en Coupe de Belgique : "La pression sera de leur côté"

Après deux semaines de travail dans l’ombre de la Coupe du monde et en partie sous le soleil de Crète, Brian Riemer va connaître sa première rencontre officielle sur le banc d’Anderlecht. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’entraîneur aura fort à faire face à Genk.

Pour passer en quarts de finale de la compétition, les Mauves devront donc battre le leader actuel du championnat. "La pression sera clairement de leur côté. Même si je suis ambitieux, ce serait stupide de dire que nous sommes favoris" abondait Riemer. Serein, le Danois a conscience que son équipe part de loin en cette fin d’année. "Je ne suis pas effrayé de perdre demain. Nous avons bien travaillé pendant deux semaines et savons qu’il faut reconstruire les choses à la base. C’est donc un processus qui prendra du temps" temporisait l’ancien adjoint de Thomas Frank à Brentford.

Pour affronter les Limbourgeois, le mentor bruxellois pourra en plus compter sur un effectif presque complet. Seul Benito Raman est indisponible. Un groupe dans lequel figureront donc les Diables Rouges Jan Vertonghen et Zeno Debast. "Ils sont prêts et même plutôt frais" se satisfaisait Riemer qui comptera également sur Moussa Ndiaye appelé en dernière minute par le Sénégal.

Si les Anderlechtois semblent prêts défensivement, c’est sur le plan offensif que les suiveurs sont inquiets. De nombreux supporters attendent impatiemment l’ouverture du mercato. "Je ne me tracasse pas, nous avons des joueurs assez techniques mais également rapides. Je me concentre sur ce que j’ai et pas ce que je pourrais avoir" souriait l’ancien entraîneur des espoirs de Copenhague. Un coach qui connaîtra d’ailleurs sa première expérience en tant qu’entraîneur principal.