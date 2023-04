Brian Riemer doit-il être sur le banc d'Anderlecht la saison prochaine? "Non" selon le plateau de la Tribune

Après une semaine où Anderlecht a tout perdu, un homme cristallise tout l'attention (ou tension) chez les suiveurs mauves : Brian Riemer. Force est de constater que le stratège danois n'est pas parvenu à ses fins avec son groupe et ne s'est pas toujours montré inspiré dans les moments cruciaux. Lié jusqu'en 2024 avec le club bruxellois, l'entraîneur pourrait être sur la sellette. Ce serait du moins logique selon le plateau de la Tribune.

On juge souvent en entraîneur sur base de ses chiffres. Et, à ce petit-jeu là, Riemer n'est sans doute pas un grand gagnant. "Depuis qu'il est là c'est 30 sur 60. Ce n'est pas assez" pointe Philippe Albert. Nordin Jbari et Swann Borsellino s'accordent à dire qu'ils ne garderaient pas le coach et le deuxième nommé de préciser : "Ce serait bien d'avoir un directeur sportif et un entraîneur qui fonctionnent bien en semble."

Mais que ses principaux détracteurs tempèrent leurs ardeurs. Riemer n'est pas encore parti. "Je ne le garderais pas mais je pense qu'ils vont le garder. Son contrat dure encore deux ans" argumente Manu Jous.

Patience donc pour les supporters anderlechtois déçus dimanche soir. Qui sait, l'entraîneur redressera peut-être la barre après un mercato estival sans douté décisif.