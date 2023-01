Brian Riemer dépité : "Le départ de Duranville n'est pas du tout la volonté d'Anderlecht"

Alors que le Sporting d'Anderlecht vient d’emmagasiner un peu d’argent frais avec la vente de Julian Duranville, Brian Riemer attend toujours plusieurs renforts à quelques jours de la fin du mercato hivernal mais n'a rien voulu révéler sur les pistes suivies par Jesper Fredberg et son équipe. Aucune nouvelle tête ne devrait donc figurer dans le noyau bruxellois pour la réception de l’Antwerp ce dimanche.

C'est un Brian Riemer souriant et détendu qui a répondu aux questions de la presse ce vendredi après-midi. "C'est la dernière équipe du top 4 que nous n'avons pas jouée depuis mon arrivée. Nous savions que ce début de second tour allait être difficile et je me réjouis de ce nouveau défi. Je connais plutôt bien Viktor Fischer (de sa période à Copenhague) et je respecte leur bon boulot cette saison, mais nous sommes très motivés à sortir un bon match. J'ai hâte de retrouver nos incroyables fans à domicile", a déclaré l'entraineur mauve.

Il s'est ensuite exprimé plus précisément sur ses options dans l'entrejeu suite à la blessure de Kristian Arnstad : "Il était dans une bonne forme ces derniers temps et nous manquera certainement dimanche, mais c'est heureusement le secteur où nous avons le plus de possibilités."

Avant d'enchaîner sur les attaquants du "Great Old" : "J’ai entendu qu’il (Gyrano Kerk, le nouvel attaquant anversois débarqué en prêt du Lokomotiv Moscou) ne serait peut-être pas encore autorisé à jouer ce dimanche. Je suis tout de même convaincu que l’Antwerp fera le déplacement avec une équipe solide, malgré l'absence de Vincent Janssen. Nous nous sommes donc préparés à différents scénarios de composition d’équipe ces derniers jours."