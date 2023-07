Brian Riemer commente le mercato anderlechtois : "Je veux des joueurs prêts à mourir pour le blason"

J-1 avant la reprise de la Pro League ! En ouverture du championnat ce vendredi, un alléchant Union Saint-Gilloise – Anderlecht. À la veille du derby bruxellois, qui a toujours vu l’Union l’emporter ces dernières années (6 matches, 6 victoires), Brian Riemer, le coach anderlechtois, est revenu en conférence de presse sur le mercato mauve et blanc.

"Il y avait un peu d’impatience autour du mercato entrant. Mais nous savions vers où nous voulions aller. Nous devions patienter pour mettre la main sur les joueurs que nous voulions vraiment. Et nous les avons eus. J’ai un très bon feeling pour nous", a confié Riemer.

On commence un nouveau chapitre à Anderlecht

"C’est une équipe qui continue de grandir, a-t-il poursuivi, Nous ne sommes pas encore à notre plus haut niveau mais nous allons continuer d’évoluer. Les joueurs apprennent à se connaître. Physiquement, nous allons encore nous améliorer. Nous voulons faire une équipe aussi forte que possible mais nous veillons aussi à l’équilibre de l’équipe. Peut-être qu’1 ou 2 joueurs vont encore partir. Je veux des joueurs prêts à mourir pour le blason. Si ce n’est pas le cas, le joueur peut s’en aller".

À la veille du premier choc de la saison face à l’Union Saint-Gilloise, le Danois se veut très confiant. "Je suis très satisfait de la présaison du groupe. Bien sûr, dans un monde idéal, j’aurais préféré avoir un groupe complet avant la reprise du championnat. Mais c’est le football. Selon moi, on commence un nouveau chapitre à Anderlecht. On l’a débuté en décembre dernier. On savait qu’il y avait beaucoup de travail à accomplir et il y a encore du boulot. On sait qu’on va jouer contre une très bonne équipe de l’Union. On jouera à l’extérieur en plus. Ils ont été supérieurs à nous depuis une longue période et ils ont fait une magnifique saison l’an passé. On est donc conscients de la difficulté de ce premier match de la saison. Mais on croit également en nous et nous avons une grosse fierté pour prendre notre revanche et redresser le club. Je peux vous garantir que nous serons prêts pour ce combat demain", a conclu Riemer.