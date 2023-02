Brian Riemer avant le 'Clasico' face au Standard : "On veut notre revanche !"

Ce dimanche, le Sporting d’Anderlecht reçoit le Standard de Liège pour le Clasico tant attendu par les supporters des deux équipes. Une rencontre qui a toujours une saveur particulière dans notre championnat, et qui possède une importance toute particulière cette saison. Le Standard rêve d’entrer dans le top 4 ou du moins de s’en rapprocher, pendant qu’Anderlecht veut raccrocher le wagon des European Playoffs. Malheur au vaincu, comme on dit dans ces cas-là. Voilà de quoi ajouter encore un peu de piment au choc de ce dimanche soir.

Lors du match aller en octobre dernier, le Standard avait infligé une véritable claque aux Mauves, s’imposant 5-0. De quoi nourrir un sentiment de revanche du côté Anderlechtois ? Le coach et le capitaine des Bruxellois ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde à ce sujet. Ils ont répondu aux questions de Christophe Reculez.

L’entraîneur des Mauves, Brian Riemer, est particulièrement motivé à l’approche de cette rencontre : "Je sais que c’est une rencontre très attendue par tout le monde. Mais aussi que c’est une rencontre que les joueurs attendent. L’atmosphère sera incroyable à domicile. On a perdu le dernier match. On veut notre revanche. On veut l’offrir à nos supporters. On sait que cela compte pour eux. Depuis que je suis arrivé, je trouve qu’ils nous supportent admirablement. Pour moi et les joueurs. Et on veut leur rendre. En nous qualifiant aussi pour les playoffs. Notre job est de gagner le plus de matches possible, en commençant par celui de dimanche."

Jan Vertonghen mesure également les enjeux de ce Clasico, mais sans esprit revanchard : "On n’a pas de sentiment de revanche. C’est clair qu’ils ont remporté le match aller et que c’est le Classico en Belgique. Il y aura de la pression. On voudra gagner mais on verra bien comment cela tournera."

La rencontre sera à suivre en direct commenté et audio sur notre site dès 18h30 ce dimanche !