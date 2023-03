Brian Riemer avant Eupen-Anderlecht : "J’ai un bon feeling pour le sprint final"

C’est parti pour la dernière ligne droite. A 48 heures du déplacement à Eupen, le coach mauve Brian Riemer a préfacé les enjeux pour la fin de phase classique de son Sporting. Juste avant la trêve internationale (victoire à OHL 0-2), les Bruxellois ont intégré le Top 8, synonyme de ticket pour les Europe Play-Offs.

" J’ai un bon feeling par rapport à cet emballage final " a expliqué Brian Riemer en conférence de presse, cet après-midi. " Si on maintient notre niveau d’avant la coupure internationale, je suis optimiste quant à nos chances pour le Top 8. On a récupéré nos internationaux dans un bon état, tous ont pu accumuler quelques minutes, ce qui est toujours bon pour le moral. Les derniers arrivés, Moussa N’Diaye et Amir Murillo ne sont revenus qu’hier, car ils avaient de longs voyages. Même l’évolution d’Islam Slimani est positive : après avoir consulté le médecin de la sélection algérienne, il s’est soigné ici avec notre staff médical et il pourrait même entrer en ligne de compte ce dimanche à Eupen. Je déciderai samedi. Car le match à Eupen sera difficile : malgré sa position au classement, en pleine lutte pour le maintien, c’est une bonne équipe, avec de grosses qualités de contre. Depuis que je suis en Belgique, j’ai remarqué qu’aucun match n’était facile. Mais si on est ‘sharp’ (sic), on doit gagner ce match. "

Anderlecht sera forcément privé de Yari Verschaeren, blessé à Louvain et opéré depuis des ligaments croisés du genou. Le n°10 ne jouera plus en 2023.

" J’ai parlé deux fois à Yari depuis l’opération, et il est très positif. Son genou était en mauvais état, il y avait beaucoup de dégâts (sic) mais l’opération a tout remis en place. Maintenant, une longue revalidation l’attend et on va rester proche de lui car il fait partie de la famille (sic). J’ai dit aux joueurs que cette blessure devait leur faire conscience de la chance qu’ils ont d’être en bonne santé : qu’il pleuve ou qu’il fasse froid, eux peuvent pratiquer leur passion… Pour moi aussi, cette blessure est un choc : Yari est un de mes pions de base, il a tout joué depuis mon arrivée. Heureusement, j’ai d’autres médians de qualité pour le relayer : Lior Refaleov, Majeed Ashimeru et Amadou Diawara sont en pleine forme, Marco Kana est rétabli. "