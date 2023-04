Brian Riemer avant d’affronter l’AZ Alkmaar : "Aucune pression, la forme fera la différence"

Une sorte de parité qui pourrait se transformer en pression demain soir ? "Non il n’y a pas de pression, c’est un accomplissement d’avoir atteint ce stade. Il reste maintenant huit bonnes équipes et ce n’est pas la pression qui fera la différence. En revanche, c’est la forme du moment, ce qu’on va donner sur le terrain mais également l’amusement de jouer ce genre de matchs qui seront décisifs."

Et l’état de forme actuel semble être en faveur des locaux. "Nous ne sommes pas mal pour le moment et je sais qu’eux souffrent un peu en championnat. Mais c’est une équipe qui comme nous a une belle opportunité à saisir. Et puis, ils essaient de développer du football, tout comme nous, nous serons donc assez similaires" glissait le Danois.

Avec toutes ces similitudes, les Anderlechtois seraient donc bien inspirés de faire la différence dès le match aller.