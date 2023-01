Brian Riemer après le derby perdu : "Si le Top 8 est accessible ? Évidemment qu’il l’est !"

Scénario frustrant pour Anderlecht lors du derby face à l’Union ce dimanche. En infériorité numérique puis subitement aux commandes du match en 2e mi-temps, les Mauves se sont finalement écroulés dans les dernières minutes pour concéder un 6e revers consécutif contre l’Union. Malgré la défaite, Brian Riemer, le coach du Sporting, ne voulait retenir que le positif.

"Perdre un homme après 6 minutes et jouer à 10 pendant longtemps était une tâche très difficile contre la 2e équipe au classement" a-t-il confié, d’emblée, au micro d’Eleven Sports. " J’ai vu une équipe qui a fait tout ce que je demandais. On a eu des bonnes séquences, même à 10, où on a montré qu’on pouvait dominer un match. Evidemment, à la longue, quand vous avez un homme de moins, vous perdez de l’énergie et donc c’est difficile de garder la même intensité. On a marqué, on était même devant jusque dans les dix dernières minutes. Perdre 1-3, c'est décevant pour nous mais moi en tant que coach, j’ai vu une équipe qui a tout donné, je ne peux rien demander de plus."