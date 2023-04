Brian Riemer après la sèche défaite d’Anderlecht à Genk : "On a perdu le match en dix minutes"

Dur retour sur terre. Après sa belle soirée européenne ce jeudi face à Alkmaar, le Sporting d’Anderlecht a été nettement battu 5-2 sur la pelouse du leader Genk ce dimanche. Et la performance des Mauves, particulièrement en seconde période, n’a pas plu à leur coach Brian Riemer.

Les jambes anderlechtoises étaient bien lourdes ce dimanche. Après 40 minutes de bonne qualité, les hommes de Brian Riemer se sont écroulés face à Genk, pour au final s’incliner par trois buts d’écart. Au micro d’Eleven Sports, le coach danois était loin de se montrer satisfait. "Aujourd’hui, je suis très déçu de l’équipe et de moi-même. On travaille comme un seul homme : on gagne et on célèbre ensemble, mais on perd aussi ensemble. Ce qu’on a montré aujourd’hui, ce n’est pas notre identité. Ce n’est pas l’équipe que je voulais voir sur le terrain du tout."

Les regrets de Riemer portent surtout sur l’entame de seconde période de son équipe. "Si je suis honnête, je pense que le match était assez équilibré jusqu’au 2-1 en fin de première mi-temps, et puis on perd le match en dix minutes quand on revient des vestiaires (en encaissant deux buts, ndlr), et le match était joué. Il y a des moments où nous n’avons pas montré notre identité comme nous avons l’habitude de le faire. Je n’avais pas encore vu cela avant. Nous devons passer les 2 prochains jours à évaluer ça et à nous assurer que ça n’arrivera plus."

Interrogé sur son choix de plan de jeu et d’hommes pour entamer la rencontre, le T1 anderlechtois a estimé que le match de jeudi face à Alkmaar en Conference League avait pesé. "Je ne pense pas qu’on ait opté pour la mauvaise tactique. On a joué comme on le fait toujours. J’ai peut-être choisi la mauvaise équipe. Aurions-nous dû changer plus de joueurs ? Peut-être, peut-être pas. Il n’y a pas d’excuses dans le football, et je déteste les excuses, mais le fait est qu’on a joué à 21h jeudi et à 13h30 aujourd’hui, donc on a eu moins de 3 jours de récupération."

À un match de la fin de la phase classique de Pro League, les Mauves sont dixièmes, à un point du Cercle huitième, et pourraient voir le top 8 leur échapper même en cas de succès face à Malines dimanche prochain.