Brian Riemer après Anderlecht - Standard : "On a joué un top match, tous les dimanches on doit le remporter !"

Malgré cette phase qui le laisse amer, Brian Riemer s'est ensuite enthousiasmé de la prestation de son équipe, qui reste sur six matches sans défaite en championnat et une qualification de justesse pour les quarts de finale de Conference League. "Si je suis complètement honnête, on a vraiment joué un top match aujourd'hui. Je suis très fier de mes joueurs, de la façon dont ils s'en sont sortis après les 10 premières minutes où c'était très compliqué. Par la suite, on a totalement dominé, dans tous les aspects. Je viens de regarder les stats, les expected goals,... Tous les dimanches, on doit remporter ce match. On n'a pas su saisir nos moments pour tuer la rencontre. Mais au point de vue de la manière dont on a joué, je ne pourrais pas être plus fier d'eux."

Actuellement neuvièmes au classement, les Anderlechtois se déplaceront à La Gantoise dimanche prochain à 18h30. Avant une affiche de gala, au Lotto Park, face à Villarreal en Conference League. Sacré programme...