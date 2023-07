Brian Molko de Placebo face à la justice italienne pour avoir insulté la Première Ministre

Georgia Meloni est la dirigeante du parti des Frères d'Italie, le gouvernement le plus à droite de l'Italie, avec des racines néofascistes, depuis Benito Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a remporté les élections de l'année dernière en s'appuyant sur des politiques anti-immigration et sur des projets visant à limiter les droits des LGBTQ.

Le code pénal italien punit d'une amende allant de 1 000 à 5 000 euros (858 à 4 290 livres sterling) toute personne qui "diffame publiquement la République", c'est-à-dire le gouvernement, le parlement, les tribunaux et l'armée.

En réaction, certaines communes du pays ont déjà annoncé qu'elles refuseraient de recevoir Placebo sur leur territoire.

La ville de Matera a également annoncé qu’elle retirait ses subventions au festival Sonic Park qui doit s’y délocaliser. Le maire de Sassari (Sardaigne), issu du même parti que Giorgia Meloni a indiqué qu’il n’empêcherait pas le groupe de tenir son concert le 1er août prochain.

Une sénatrice du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia, Paola Ambrogio, a quant à elle, dénoncé "une gifle à l’Italie et à la démocratie".

Le chanteur de Placebo, Brian Molko, a récemment interrompu un concert à Dublin en attendant que les fans rangent leurs téléphones et arrêtent de filmer.

Pendant la quatrième chanson du set – " Hugz " de 2022 – Brian Molko a manifesté son mécontentement. Il a expliqué que l’utilisation du téléphone peut non seulement gêner la vue des autres spectateurs, mais aussi que le groupe est agacé par ceux qui se bornent à ignorer les règles, et que cela les "énerve". La chanson suivante – " Happy Birthday In The Sky " – a ensuite démarré mais le chanteur a directement interpellé un fan qui filmait, déclarant qu’il n’avait manifestement "aucun respect" pour le groupe et ses demandes. "Si vous voulez que le concert continue, rangez vos téléphones", a-t-il déclaré.