Brian Molko, chanteur de Placebo, interrompt son concert pour protester contre les fans qui filment avec leur téléphone

Le chanteur de Placebo, Brian Molko, a interrompu un concert à Dublin cette semaine en attendant que les fans rangent leurs téléphones et arrêtent de filmer.

Le concert a eu lieu le 26 juin à la 3Arena, et le chanteur a interpellé plusieurs participants à propos de l’utilisation de leur téléphone, bien que la salle ait annoncé qu’aucun téléphone ne pouvait être utilisé pendant la majeure partie du concert. Cependant, selon l’Express, aucune directive officielle n’a été énoncée à l’avance en dehors de l’annonce, ce qui signifie que de nombreux fans n’étaient peut-être pas au courant de la règle stricte du groupe en matière d’utilisation des téléphones.

Les spectateurs qui sortaient leurs smartphones pour filmer le show ont rapidement été interpellés par la sécurité qui les a avertis de l’interdiction.

Pendant la quatrième chanson du set – " Hugz " de 2022 – Brian Molko a manifesté son mécontentement. Il a expliqué que l’utilisation du téléphone peut non seulement gêner la vue des autres spectateurs, mais aussi que le groupe est agacé par ceux qui se bornent à ignorer les règles, et que cela les "énerve".

La chanson suivante – " Happy Birthday In The Sky " – a ensuite démarré mais le chanteur a directement interpellé un fan qui filmait, déclarant qu’il n’avait manifestement "aucun respect" pour le groupe et ses demandes. "Si vous voulez que le concert continue, rangez vos téléphones", a-t-il déclaré.

Tout au long du concert, les agents de sécurité ont rappelé aux spectateurs cette restriction, ajoutant que les téléphones ne pouvaient être utilisés qu’à la fin du show.

Si certains fans ont approuvé la règle anti-téléphone de Placebo, d’autres ont été moins impressionnés, les spectateurs de plusieurs dates de la tournée se rendant sur Twitter pour faire part de leurs sentiments.

"Le concert de Placebo était absolument superbe ! Le groupe était au top de sa forme. Je suis content d’avoir suivi le conseil de M. Molko et d’avoir gardé mon téléphone loin de moi pendant tout le concert pour être vraiment (sic) dans l’instant. Et c’était tellement rafraîchissant de ne pas regarder le concert à travers les téléphones de tous ceux qui se trouvaient devant moi", a écrit un fan.