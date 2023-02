Brian McCarty, War-Toys, la guerre vécue par les enfants, au Musée de la Photo à Charleroi

Brian McCarty est un photographe américain qui vit en Californie. Le père est un vétéran du Vietnam. Le fils parcourt aujourd’hui des zones de conflit comme un reporter de guerre. Il rencontre des enfants traumatisés par la guerre dans des camps en Syrie, en Irak, en Palestine et en Ukraine. Il s’inspire de leurs récits et de leurs dessins et il reconstitue les histoires racontées en mettant en scène des jouets dans les lieux réels du drame. War-Toys traduit l’expérience sensible des enfants témoins et victimes des atrocités de la guerre. La démarche est proche de l’art-thérapie.

Xavier Canonne, le directeur du Musée de la Photographie, au micro de Pascal Goffaux.