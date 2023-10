Brian May s’en prend aux chercheurs qui ont découvert qu’un classique de Queen a des vertus médicales inattendues

Il y a quelques semaines, nous apprenions que d’après une étude scientifique publiée dans la revue " The Lancet ", " We Will Rock You " de Queen stimulerait la production d’insuline. Une découverte qui pourrait potentiellement améliorer la prise en charge du diabète.

Selon des travaux de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) dont les conclusions ont été publiées dans la revue " The Lancet Diabetes & Endocrinology ", " We Will Rock You " de Queen déclencherait la production d’insuline.

Les scientifiques ont testé plusieurs genres musicaux. Ils ont réussi à établir une corrélation entre certains styles de musique et l’induction d’une réponse insulinique à un volume de 85 décibels. La musique rock, caractérisée par ses puissantes basses, est la plus efficace. La chanson " We Will Rock You " de Queen a obtenu le meilleur score.

Mais à présent, Brian May, le guitariste de Queen, s’en prend aux scientifiques qui ont utilisé des animaux pour tester des médicaments.

Brian May a attiré l’attention sur ce sujet après avoir lu cet article de Forbes selon lequel des scientifiques suisses – Martin Fussenegger de l’ETH Zurich – ont récemment découvert que des cellules libéraient de l’insuline lorsqu’on diffusait " We Will Rock You " près d’elles.

L’article de Forbes précise : "Ils ont ensuite implanté les capsules chez des souris pour vérifier si cela fonctionnait toujours lorsque le son devait passer à travers la peau. Cela a fonctionné, mais seulement si le haut-parleur était placé directement sur les souris."

Réagissant à l’article dans un post sur Instagram, May a interpellé les scientifiques sur leur utilisation d’animaux dans les tests, et a déclaré : "Je ne célébrerai PAS cette nouvelle ce soir."