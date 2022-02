Brian May réédite l’album "Another World"

Brian May, célèbre guitariste de Queen, va rééditer son second album solo Another World en avril. Sur cet album, initialement sorti en juin 1998, figuraient les musiciens Cozy Powell, Jeff Beck, Ian Hunter et le batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins.

"Chers auditeurs, il s’agit de la deuxième sortie de mes rééditions 'Brian May Gold Series'", a-t-il déclaré à ce sujet. Le guitariste ajoute : "Nous avons prodigué le même soin pour cet album que pour Back To The Light (réédité en août dernier), en le repolissant et le remastérisant, le tout en utilisant les mixages originaux. Another World renaît aujourd’hui tel qu’il a été créé à l’origine".

Le premier titre à bénéficier du repolissage et de la remastérisation de May est "On My Way Up" qui sortira en single le même jour que Another World, le 22 avril prochain. Découvrez cette version en streaming dans la vidéo ci-dessous :